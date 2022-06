Ο Ντάργουιν Νούνιεζ που φέρεται να έχει συμφωνήσει στα πάντα με τη Λίβερπουλ, ήδη προετοιμάζεται για το Kop και την ατμόσφαιρα του «Άνφιλντ», ρωτώντας τους... μελλοντικούς συμπαίκτες του.

Το SkySports ανάμεσα στον ορυμαγδό των δημοσιευμάτων για τις ταχύτατες εξελίξεις γύρω από τη μεταγραφή του Ουρουγουανού επιθετικού στη Λίβερπουλ και το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ που θα χρειαστεί να διαθέσουν οι «κόκκινοι», ανέφερε πως ο παίκτης έχει αρχίσει και επικοινωνεί με τους ποδοσφαιριστές των «κόκκινων».

Όπως μεταφέρθηκε, ο Ντάργουιν Νούνιεζ φέρεται να έχει ρωτήσει για το «Άνφιλντ» και για την ατμόσφαιρα που δημιουργείται από τον κόσμο που είναι πάντοτε στο πλευρό της ομάδας, αν και πήρε κι εκείνος μια μικρή γεύση όταν επισκέφθηκε το γήπεδο στο Champions League της περασμένης σεζόν.

Επιπλέον, φαίνεται πως... ακολούθησε και τον Ρομπέρτο Φιρμίνο στα social media, καθώς, εμφανίστηκε like του στην πιο πρόσφατη δημοσίευση του Βραζιλιάνου...

Darwin Nunez has started following Roberto Firmino on Instagram and liked his latest post 👀 pic.twitter.com/ML2ck2Jh43