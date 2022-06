Δεν τα παρατά για Νούνιες η Γιουνάιτεντ, με τους Κόκκινους Διάβολους να έχουν προγραμματισμένο ραντεβού με τον Μέντες προκειμένου να χαλάσουν τελευταία στιγμή τη μεταγραφή στη Λίβερπουλ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν παραδίδει τα όπλα στην υπόθεση του Ντάργουιν Νούνιες! Παρά το γεγονός πως ο επιθετικός της Μπενφίκα έχει συμφωνήσει με τη Λίβερπουλ και βρίσκεται ήδη σε διαδικασία... μετακόμισης, στο Μάντσεστερ πιστεύουν πως υπάρχει ακόμα χρόνος να τον μεταπείσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πορτογαλία, ο Έρικ Τεν Χαγκ θα συναντηθεί μέσα στις επόμενες ώρες με τον super agent του Ουρουγουανού, Ζόρζε Μέντες, προκειμένου να πείσει την πλευρά του ποδοσφαιριστή πως ο κατάλληλος σταθμός της καριέρας του στην πραγματικότητα βρίσκεται... 56 χιλιόμετρα μακριά από το Λίβερπουλ.

Οι Reds πάντως εξακολουθούν να είναι αισιόδοξοι πως η μεταγραφή έχει μπει στις ράγες και πως πλέον δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής.

❗️Jorge Mendes is having a meeting with Ten Hag in Portugal. @ManUtd is trying to steal @Darwinn99 from @LFC . Darwin Núñez wants to play @ChampionsLeague . Next hours will be decisive. 🔴 Liverpool's offer: 💰 100 million euros to @SLBenfica ✍🏼 5 years contract https://t.co/l769E919jP pic.twitter.com/ipr2PKgQ6R

Darwin Núñez deal. Key hours ahead as reported, waiting for key stages as Liverpool are in advanced talks with Benfica on €80m verbal bid and personal terms [five year deal] already discussed.



…but Manchester United are in contact with his agent, even today afternoon ⤵️ https://t.co/AGvDtMgzBg