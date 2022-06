Η ριζική ανανέωση της γραμμής κρούσης της Λίβερπουλ και η διαφαινόμενη ανάγκη για το κοντράρισμα του Έρλινγκ Χάαλαντ της Σίτι, ξεκίνησε από τον Νούνιεζ. Και τα κομμάτια του παζλ, τώρα που ενώνονται, έδειξαν πως οι «κόκκινοι» το... έψηναν από καιρό.

Θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Λίβερπουλ. Με 80+20 εκατομμύρια ευρώ, φυσικά ξεπερνά τα 85 εκατομμύρια της απόκτησης του Βέρτζιλ Φαν Ντάικ πριν από μερικά χρόνια.

Η Λίβερπουλ, πριν από τον Ντάργουιν Νούνιεζ, τα περισσότερα χρήματα που είχαν πιάσει τόπο όταν τα είχε διαθέσει για να πάρει παίκτη – γκολτζή, ήταν τα 42 εκατομμύρια του Μοχάμεντ Σαλάχ!

Ναι μεν έκτοτε ντύθηκαν στα κόκκινα και οι Ζότα (44,7 εκατ.ευρώ), Ντίας (47 εκατ.ευρώ) που ήταν ακριβότεροι, αλλά δεν έχουν τον ίδιο ρόλο με τον Ντάργουιν. Και επιπλέον, μπαίνει κάπου στην κουβέντα και ο Κριστιάν Μπεντεκέ των 46,5 εκατομμυρίων, αλλά το μόνο που θυμάται ο κόσμος απ' αυτόν είναι ένα ανάποδο βολέ κόντρα στην Γιουνάιτεντ.

Οι δηλώσεις που μάλλον... πέρασαν στα ψιλά, αλλά έκρυβαν πολλά

«Είναι ομορφόπαιδο ε; Είναι νεαρός, δυναμικός, ταχύτατος, ψύχραιμος όταν βρέθηκε σε θέσεις για να τελειώσει φάσεις. Αν παραμείνει υγιής, θα έχει πολύ μεγάλη καριέρα μπροστά του».

Σχεδόν... φλερτ. Απόλυτα ποδοσφαιρικό «πέσιμο». Τον είδε, έδωσε την έγκρισή του για την ποιότητα του Νούνιεζ, κράτησε κάπου σημειωμένο το όνομά του και τα χαρακτηριστικά που αντίκρισε και μάλλον είχε βάλει στο μυαλό του ν' ασχοληθεί με τον παίκτη τους θερινούς μήνες.

Αυτά τα λόγια του Γιούργκεν Κλοπ για τον 22χρονο επιθετικό της Μπενφίκα μετά και τη συνάντηση με τη Λίβερπουλ στα νοκ-άουτ του περασμένου Champions League, έπρεπε να ληφθούν πολύ πιο σοβαρά υπόψιν απ' όλους. Γιατί ο Kloppο, μάλλον, σε συζητήσεις που θα έκανε με τους συνεργάτες του και με τη διοίκηση για τον μεταγραφικό σχεδιασμό του καλοκαιριού, θα έριξε το όνομα του Ουρουγουανού στο τραπέζι.

Με αβεβαιότητα για τον Σαλάχ και τα συμβόλαια των Μανέ και Φιρμίνο να λήγουν το 2023, η ηλικία και η ποδοσφαιρική κλάση του Ντάργουιν Νούνιεζ, έκαναν το «κλικ» στον Γερμανό προπονητή των «κόκκινων».

🗣 “Extremely good looking boy, eh? And a decent player as well.”



Jürgen Klopp on Darwin Núñez when Liverpool faced Benfica in the UEFA Champions League last season. 🇺🇾 pic.twitter.com/yNOkNBkkSD June 9, 2022

Και ο Φαν Ντάικ τον ήθελε συμπαίκτη κι όχι αντίπαλο

Με 34 γκολ σε 41 αναμετρήσεις την αγωνιστική περίοδο 2021-2022, ο Ντάργουιν Νούνιεζ καταθέτοντας τα διαπιστευτήριά του, έκανε την Ευρώπη να τον μάθει πολύ καλά. Αν δει κανείς τους αριθμούς του 22χρονου επιθετικού για τα τέρματα σε επίπεδο πρωταθλήματος την περασμένη, αλλά και την αμέσως προηγούμενη ποδοσφαιρική χρονιά, θ' αντιληφθεί την... ανηφορική διαδρομή του νεαρού. Και η Λίβερπουλ φροντίζει να τον προλάβει τώρα και να επενδύσει πάνω του για τα επόμενα χρόνια.

Μόλις 6 τέρματα στην πορτογαλική Λίγκα τη σεζόν 2020-2021, σταμάστησε στα 23 τέρματα στη χρονιά που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό και μάλιστα, φέτος έπαιξε και σε δυο ματς λιγότερα! Έφτιαξε και 19 φάσεις για γκολ σε αντίθεση με τις μόλις 6 της πρώτης του χρονιάς στους «αετούς» της Λισαβόνας. «Σίγουρα μπαίνει στο Top-5 των πιο δύσκολων επιθετικών που έχω αντιμετωπίσει.

Ταιριάζει πολύ με τον Χάαλαντ. Είναι ψηλοί, παίζουν ευθύ ποδόσφαιρο, είναι ταχύτατοι και σου κάνουν τη ζωή δύσκολη» είχε πει ο Βέρτζιλ Φαν Ντάικ έχοντας κοντράρει τον Νούνιεζ στο Champions League. Και φυσικά ο Ολλανδός, που ξέρει ότι θα πρέπει να τα βάλει με το νορβηγικό «πολυβόλο» της Σίτι για τα επόμενα χρόνια, θέλει να βλέπει και για τη δική του ομάδα έναν ανάλογο γκολτζή.

Darwin Núñez last season:



◎ 41 games

◉ 34 goals

◉ 4 assists



38 direct goal contributions in 41 appearances at 22-years-old. 🔥



Could he be on his way to Anfield? 🇺🇾 pic.twitter.com/DAL3Q532qZ — Football Daily (@footballdaily) June 9, 2022

Θα γίνει η χαρά των Άρνολντ και Ρόμπερτσον

Κατέγραψε μέσο όρο σκοραρίσματος ανά 82 αγωνιστικά λεπτά σε ό,τι αφορά τις συμμετοχές του σε πρωτάθλημα και Ευρώπη με την Μπενφίκα. Ο Ντάργουιν Νούνιεζ πέρα από τις ατομικές του ενέργειες και την δύναμη του κορμιού του, μπορεί να γίνει ο απόλυτος και κύριος στόχος των συμπαικτών του. Με απώτερο σκοπό τις ασίστ – εφόσον φυσικά ολοκληρωθεί η μεταγραφή – που θα οδηγήσουν την Λίβερπουλ στην επιστροφή στην κορυφή της Premier μετά το 2020.

Η παρουσία ενός ψηλού, «βαρύ» κορμιού στην αντίπαλη περιοχή, είναι κάτι που δεν έχουν βιώσει οι Αλεξάντερ – Άρνολντ και Άντι Ρόμπερτσον στα «φτερά» των «κόκκινων». Και ασφαλώς, οι δυο τους με τα δικά τους «σερβιρίσματα» προς τον Σαλάχ, τον Μανέ και τους υπόλοιπους, έχουν συνεισφέρει στην κατάκτηση κάθε τίτλου για την ομάδα τα τελευταία χρόνια.

Αν όμως, έχουν πλέον τη δύναμη του Νούνιεζ στο «κουτί», μάθουν να παίζουν μαζί του, να τον ψάχνουν σε συγκεκριμένα σημεία, να προπονηθούν για την τοποθέτησή του και την υποδοχή της μπάλας σε θέσεις για γκολ, τότε οι δυο φουλ-μπακ θα συνεχίσουν να φτιάχνουν τους αριθμούς της δημιουργίας τους. Και η Λίβερπουλ να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα και να παίρνει νίκες. Και να έρθουν κι άλλα τρόπαια στα επόμενα χρόνια της εποχής του... σύγχρονου αναμορφωτή, Γιούργκεν Κλοπ.