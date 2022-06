Η Λίβερπουλ συμφώνησε με τον Ντάργουιν Νούνιες για πενταετές συμβόλαιο με απολαβές οκτώ εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο και πλέον περιμένει τη Μπενφίκα να αποδεχτεί την πρόταση, ύψους 80+20 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Λίβερπουλ «φορτσάρει» για το μεταγραφικό «μπαμ» με την απόκτηση του Ντάργουιν Νούνιες! Ο Ουρουγουανός φορ έκανε το «μπαμ» την προηγούμενη σεζόν, με 41 συμμετοχές και 34 γκολ με τη φανέλα της Μπενφίκα και όπως ήταν αναμενόμενο είναι ένα από τα πλέον «καυτά» ονόματα της μεταγραφικής αγοράς. Για τον 22χρονο επιθετικό ενδιαφέρθηκαν Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο, Άρσεναλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως τη δεδομένη χρονική στιγμή οι «Κόκκινοι» του Μέρσεϊσαϊντ είναι το απόλυτο φαβορί για την απόκτηση του.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα η Λίβερπουλ έδωσε τα χέρια με την πλευρά του Νούνιες για πενταετές συμβόλαιο με απολαβές οκτώ εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο. Οι «Reds» σκοπεύουν να... δελεάσουν τους «Αετούς» της Λισαβόνας με μια πρόταση με εγγυημένα 80 εκατομμύρια ευρώ συν 20 εκατομμύρια με τη μορφή μπόνους.

