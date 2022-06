Ο Ντάργουϊν Νούνιες ίσως και να γίνει η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Λίβερπουλ το φετινό καλοκαίρι, με τους Πορτογάλους να προχωρούν το θέμα και να κάνουν λόγο για προσφορά 100 εκατομμυρίων και επιθυμία του παίκτη να πάει στο «Άνφιλντ»!

Ο Ουρουγουανός που έκανε χαμό με την φανέλα της Μπενφίκα στο Champions League, σκοράροντας απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου, τη Λίβερπουλ και γενικότερα βγαίνοντας στην επιφάνεια για να «ταξιδέψει» σε όλη την Ευρώπη τ' όνομά του, ετοιμάζεται για ένα τεράστιο βήμα.

Η πορτογαλική Record αναφέρει ότι η Λίβερπουλ σκέφτεται να τον κάνει την ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας της έναντι 100 εκατομμυρίων ευρώ!

Μάλιστα, ο παίκτης φέρεται να έχει ενημερώσει τη διοίκηση της Μπενφίκα πως θέλει να μετακινηθεί στο Μέρσεϊσαϊντ για να παίξει υπό τις οδηγίες του Γιούργκεν Κλοπ...

🚨NEW: Liverpool are willing to make Darwin Nuñez the most expensive signing in the club's history, they have offered £85m to Benfica.



Nuñez has already told Benfica that he intends to play at Anfield. [@Record_Portugal] pic.twitter.com/0yHUsnFWRT