Ο άνδρας που κρίθηκε ένοχος για παροχή παράνομων συσκευών streaming που επέτρεπαν πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένο περιεχόμενο της Premier League, καταδικάστηκε να πληρώσει πρόστιμο 1 εκατομμυρίου λιρών.

Ο Στίβεν Κινγκ, ο οποίος καταδικάστηκε για επτά χρόνια και τέσσερις μήνες τον Μάρτιο του 2019, ήταν ένας από τους τρεις άνδρες πίσω από την πειρατική επιχείρηση ροής Dreambox.

Στο Warwick Crown Court τη Δευτέρα (06/06), του δόθηκε προθεσμία τριών μηνών για να επιστρέψει 963.000 λίρες - ποσό όσο με αυτό που κέρδισε από την παροχή των παράνομων συσκευών - διαφορετικά θα αντιμετωπίσει σχεδόν διπλασιασμό της ποινής φυλάκισης. Ο δικαστής αποφάσισε ότι ο Κινγκ πρέπει να παραδώσει το διαβατήριό του εντός των επόμενων τεσσάρων εβδομάδων και δεν θα μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό μέχρι να πληρωθεί το πρόστιμο.

Οι τρεις άνδρες πίσω από το Dreambox φυλακίστηκαν συνολικά 17 χρόνια για συνωμοσία για απάτη, παρείχαν παράνομη πρόσβαση στο ποδόσφαιρο της Premier League σε περισσότερες από 1.000 παμπ, κλαμπ και σπίτια σε όλη την Αγγλία και την Ουαλία.

Η αρχική υπόθεση διώχθηκε ιδιωτικά από την Premier League αφού συνεργάστηκε με την FACT, έναν οργανισμό που ερευνά το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, την απάτη, την κλοπή και το έγκλημα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η Premier League σχολίασε για την απόφαση του δικαστηρίου: «Αυτό το αποτέλεσμα δείχνει ξεκάθαρα ότι η παροχή παράνομων ροών είναι ποινικό αδίκημα που οδηγεί σε ποινές φυλάκισης και σημαντικές οικονομικές συνέπειες», δήλωσε ο γενικός σύμβουλος της Premier. «Είμαστε ικανοποιημένοι που τα δικαστήρια αναγνώρισαν τη σοβαρότητα των εγκλημάτων που σχετίζονται με την πειρατεία και η Premier League ζήτησε όλα τα χρήματα που ανακτήθηκαν να επιστραφούν σε δημόσιους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, για να τους βοηθήσουν να συνεχίσουν το φανταστικό έργο που κάνουν βοηθώντας να φέρουν ανθρώπους σαν αυτόν στη δικαιοσύνη».

«Η συντριπτική πλειονότητα των οπαδών μας παρακολουθεί τη δράση της Premier League μέσω εξουσιοδοτημένων πηγών, αλλά για όσους δεν το κάνουν, πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτή δεν είναι μόνο μια παράνομη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε στέρηση της ελευθερίας, αλλά κινδυνεύουν επίσης να γίνουν θύματα hacking και απάτης. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις αρχές επιβολής του νόμου για την αντιμετώπιση της πειρατείας του περιεχομένου μας και για να εκπαιδεύσουμε τους θαυμαστές σχετικά με τους κινδύνους παρακολούθησης αγώνων της Premier League μέσω μη εξουσιοδοτημένων ροών».

