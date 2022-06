Το σχέδιο της Adidas είχε διχάσει τους Αργεντινούς φιλάθλους. Η εναλλακτική ρίγα της Αλμπισελέστε, όμως, εξελίχθηκε τελικά στο γούρι της παρέας του Λιονέλ Μέσι, συνδέοντας τη φήμη της με δύο τρόπαια και αήττητο σερί.

Η εθνική Αργεντινής βιώνει την καλύτερη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας της. Απαλλαγμένη από το βάρος της «ξηρασίας» σε επίπεδο τίτλων, ασταμάτητη σε επίσημα κι ανεπίσημα παιχνίδια και με την απαραίτητη ομόνοια που έλειπε καιρό για να διεκδικήσει μέχρι τέλους το πολυπόθητο τρόπαιο Ζιλ Ριμέ. Ο Λιονέλ Μέσι έχει ξαναβρεί το χαμόγελό του, «οργιάζει» σε κάθε εμφάνιση και το μομέντουμ είναι κάτι παραπάνω από θετικό για την Αλμπισελέστε, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στο να σπάσει το all-time ρεκόρ για τα περισσότερα σερί ματς χωρίς ήττα. Μια καθ' όλα ευτυχής συγκυρία που περικλείεται στην ιδιαίτερη φανέλα της τελευταίας διετίας, η οποία μπήκε οριστικά στο συρτάρι μετά και την φιλική πεντάρα επί της Εσθονίας, έχοντας εξελιχθεί εντελώς αντίστροφα από τον ντόρο που προκλήθηκε όταν δημοσιεύτηκε το αρχικό σχέδιο.

Συγκεκριμένα, η φανέλα με το εναλλακτικό μοτίβο στις γαλάζιες ρίγες έκανε αποκαλυπτήρια τον Μάρτιο του 2021, διχάζοντας τους Αργεντινούς φιλάθλους. Δεν μπορούσαν φυσικά να προβλέψουν ότι έναν χρόνο και μερικούς μήνες μετά η ίδια εμφάνιση θα είναι συνυφασμένη πια με την επιστροφή της Αργεντινής στον «θρόνο» της Νότιας Αμερικής με την κατάκτηση του Κόπα Αμέρικα, αλλά και των δύο ηπείρων μετά τη στέψη στο Finalissima. Συν τοις άλλοις, οι Γκαούτσος τρέχουν το κορυφαίο σερί της ιστορίας τους με 33 παιχνίδια χωρίς ήττα, τα 22 εξ αυτών από τον περασμένο Μάρτιο όποτε εγκαινιάστηκε η νέα φανέλα (16-6-0). Χρειάζεται άλλα πέντε παιχνίδια για να σπάσει το all-time ρεκόρ που έθεσε η Ιταλία του Ρομπέρτο Μαντσίνι στα 37 ματς.

Πλέον, η εταιρεία ένδυσης της Αργεντινής, Adidas, αναμένεται να παρουσιάσει τη νέα φανέλα της Αλμπισελέστε ενόψει του Μουντιάλ και δεδομένης της φόρμας και του κλίματος στις τάξεις της ομάδας, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι φίλοι της δεν θα... ασχοληθούν το ίδιο έντονα οποιοδήποτε κι αν είναι το αποτέλεσμα.

Today Argentina plays last game with this shirt 👕🇦🇷 pic.twitter.com/yPbmOfGnjs