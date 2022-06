Ο Μοχάμεντ Σαλάχ μένει ελεύθερος το 2023 και σύμφωνα με αγγλικό δημοσίευμα θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μπαρτσελόνα.

Το καλοκαίρι του 2023, ο Σαλάχ θα αλλάξει ομάδα. Πόλη. Χώρα. Αν φυσικά ισχύει το ρεπορτάζ της Mirror, η οποία υποστηρίζει ότι ο Αιγύπτιος έχει δώσει την υπόσχεσή του στη Μπαρτσελόνα.

Ο Αιγύπτιος θα αγωνιστεί και αυτήν τη σεζόν στους «reds» και στη συνέχεια θα πει «αντίο», αφού ακόμη δεν έχει βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο. Η ομάδα του Κλοπ θα πρέπει να βελτιώσει την πρότασή της για νέο συμβόλαιο, αν δεν θέλει να τον χάσει ελεύθερο σε έναν χρόνο.

Ετσι, βάσει πάντα του εν λόγω ρεπορτάζ, θα βάλει την υπογραφή του στην πρόταση των Καταλανών στους οποίους και έχει δώσει το λόγο του.

Η Βασιλεία τον σύστησε στη Ευρώπη το 2012. Η Τσέλσι τον απέκτησε το 2014 και μετά έπαιξε δανεικός σε Φιορεντίνα κα Ρόμα. Οι «λύκοι» τον απέκτησαν με μεταγραφή το 2016 και το 2017 0πήγε στη Λίβερπουλ.

Με την ομάδα του Μέρσισαϊντ έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα Αγγλίας, ένα FA Cup, ένα EFL Cup, ένα Champions League, ένα UEFA Super Cup κι ένα FIFA World Cup.

Barcelona 'promise Mohamed Salah he can join their new era of stars on a free transfer next summer' as he stall over a new Liverpool contract https://t.co/cqo87nit4T