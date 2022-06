Η Λίβερπουλ έφτιαξε ένα απίθανο, καθηλωτικό και συγκινητικό βίντεο για τα 130 χρόνια από την ίδρυσή της. Η σημασία του δεσμού ομάδας – οπαδών, το «Άνφιλντ», η ιστορία, το συναίσθημα, η ευγνωμοσύνη όσων περνούν από αυτό το κλαμπ...

«Δεν νομίζω ότι είμαι τόσο εκπαιδευμένος για να βρω όλες τις λέξεις που μπορούν να το περιγράψουν...» είπε ο Νταλγκλίς.

«Είμαι ευγνώμων που είμαι κομμάτι του συλλόγου, όλα έχουν να κάνουν με τον ενθουσιασμό και τη χαρά που βλέπεις στα μάτια του κόσμου» ανέφερε ο Κλοπ.

«Ανατριχιάζω κάθε φορά, δεν έχει να κάνει με την ερμηνεία του “You 'll never walk alone”, αλλά γι' αυτό που σε κάνει να αισθάνεσαι» είπε ο Στίβεν Τζέραρντ.

Οι τρεις προαναφερθέντες, μαζί και με τους Τζον Μπαρνς, Τζέιμι Κάραγκερ, Φιλ Τόμσον και Τζόρνταν Χέντερσον εξηγούν τι πραγματικά σημαίνει να αγαπάς την Λίβερπουλ και το βίντεο των «κόκκινων» για τα 130 χρόνια ζωής, είναι πραγματικά μοναδικό...

Today, Liverpool Football Club turns 130 years old 🎉 We’ve created many magic moments together… and here’s to many more 🙌 You’ll Never Walk Alone ❤️ pic.twitter.com/fJD6RHdK8E

One hundred and thirty years old today: Through the highs, lows and everything in between... we've done it all together ❤️ pic.twitter.com/QT2jCWRumM