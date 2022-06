Οι Times αποκάλυψαν, λίγο μετά την επισημοποίηση της αποχώρησης του Γάλλου από το «Όλντ Τράφορντ», ότι η Γιουνάιτεντ τού έδωσε ένα bonus «αφοσίωσης» ύψους 4,4 εκατομμυρίων ευρώ!

Την πρώτη ημέρα του Ιούνη επέλεξαν οι «Κόκκινοι Διάβολοι» να γνωστοποιήσουν το τέλος της συνεργασίας τους με τον Πολ Πογκμπά. Ο Γάλλος αποχωρεί ως free agent από το Μάντσεστερ για δεύτερη φορά -η πρώτη ήταν το 2012 όταν μετακόμισε στη Γιουβέντους- έχοντας ως «προίκα» το Europa League της σεζόν 2016/17. Ο σύλλογος, στην αποχαιρετιστήρια ανακοίνωση, αναφέρει για εκείνον πως θα είναι για πάντα ένας «κόκκινος».

Λίγο μετά την δημοσιοποίηση της είδησης, μια μικρή «βόμβα» εξερράγη στην Αγγλία. Οι Times δημοσίευσαν ότι ο Γάλλος διεθνής -ο οποίος θυμίζουμε επαναπροσλήφθηκε πριν από περίπου έξι χρόνια (τον Ιούλη του 2016) έναντι 105 εκατομμυρίων ευρώ- αποχωρεί με «bonus αφοσίωσης» 4,4 εκατομμυρίων ευρώ! Είδηση που έχει προκαλέσει την οργή χιλιάδων οπαδών της ομάδας που θεωρούν ότι το ποσό είναι υπερβολικό και μάλλον περιττό κρίνοντας από την απόδοση του μέσου τα χρόνια της παρουσίας του στο «Όλντ Τράφορντ».

