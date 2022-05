Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις του για το UEFA A και πλέον έχει με κάθε επισημότητα άδεια να γίνει προπονητής.

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε μπορεί να βρίσκεται στα 30 του και να είναι στο «peak» της ποδοσφαιρικής του καριέρας, όμως ήδη έχει έτοιμο το πλάνο του για μετά την απόσυρση του από την ενεργό δράση. Ο Βέλγος σταρ ξεκίνησε τα μαθήματα προπονητικής στην ομοσπονδία του Βελγίου το 2019, πέρασε τις εξετάσεις του και πήρε σήμερα (31/5) το δίπλωμα UEFA A. To δεύτερο τη τάξει δίπλωμα ασκήσεως προπονητικής, πίσω από το UEFA Pro.

Kevin De Bruyne received his UEFA A coaching license after two years of training with the Belgian FA 🧠 pic.twitter.com/tZwpTJprsU