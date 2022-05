Γνωστοί έγιναν οι καλύτεροι έντεκα του φετινού Champions League, πραγματοποιώντας τρόπον τινά το όνειρο των οπαδών της Ρεάλ να δουν συνεργασία Καρίμ Μπενζεμά - Κιλιάν Μπαπέ. Κορυφαίοι ατομικά Μπενζεμά και Βινίσιους.

Με τον MVP του τελικού Τιμπό Κουρτουά κάτω από τα γκλοπόστ, άμυνα... Λίβερπουλ και επίθεση Ρεάλ με «άρωμα» Παρί η κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν για το Champions League.

Η ομάδα Τεχνικών Παρατηρητών της UEFA επέλεξε την κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν 2021/22 η οποία πραγματώνει το όνειρο των υποστηρικτών της «βασίλισσας» που πάγωσε μετά την απόφαση του Μπαπέ να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Παρί Σεν Ζερμέν. Οι Καρίμ Μπενζεμά και Κιλιάν Μπαπέ συμπεριλήφθηκαν στους καλύτερους 11.

Ο 34χρονος στράικερ πραγματοποίησε μια πραγματικά εντυπωσιακή χρονιά έχοντας στο Champions League σε 12 συμμετοχές, 15 γκολ και 2 ασίστ (συνολικά σε 46 ματς, 44 τέρματα και 15 ασίστ). Το... μήλον της έριδος και συμπαίκτης του στην Εθνική Γαλλίας σε 8 ματς στη διοργάνωση πέτυχε 6 γκολ και μοίρασε ισάριθμες ασίστ (συνολικά σε 46 αγώνες είχε 39 γκολ και 26 ασίστ).

Αναλυτικά οι διακριθέντες:

Κουρτουά, Ρόμπερτσον, Βαν Ντάικ, Ρούντιγκερ, Αλεξάντερ Άρνολντ, Μόντριτς, Φαμπίνιο, Ντε Μπρόινε, Βινίσιους, Μπενζεμά, Μπαπέ.

👕 UEFA's Technical Observer panel has selected its 2021/22 UEFA Champions League Team of the Season 🙌#UCL pic.twitter.com/I8t9T6uM5R — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022

Ο αριστερός εξτρέμ της πρωταθλήτριας Ευρώπης Ρεάλ, Βινίσιους Τζούνιορ, ανακηρύχθηκε ως καλύτερος νέος παίκτης της σεζόν και ο πολύπειρος στράικερ των Μαδριλένων Καρίμ Μπενζεμά MVP της σεζόν στην μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

