Το κόστος παρακολούθησης της Premier League αυξάνεται για τους περισσότερους οπαδούς, αυξάνοντας έτσι τους προϋπολογισμούς δεκάδων χιλιάδων οπαδών, που ήδη αντιμετωπίζουν το υψηλό κόστος ζωής στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Από τις 20 ομάδες που θα αγωνιστούν στην Premier League της σεζόν 2022/23, οι 11 έχουν αυξήσει την τιμή του πιο ακριβού εισιτηρίου διαρκείας, ενώ εννέα εξ' αυτών χρεώνουν περισσότερο το φθηνότερο διαρκείας τους, σύμφωνα με το Bloomberg. Οι οπαδοί και οι σύλλογοι αντιμετωπίζουν τον πληθωρισμό στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 40 ετών και μια άνευ προηγουμένου συμπίεση του βιοτικού επιπέδου στο Ηνωμένο Βασίλειο Οι αυξήσεις είναι πιο ευρείες εν συγκρίσει με ένα χρόνο πριν, όταν μόλις έξι ομάδες αύξησαν το κόστος των εισιτηρίων διαρκείας, εν μέσω της αβεβαιότητας λόγω του Covid. Ενώ οκτώ σύλλογοι επέλεξαν να παγώσουν τις υψηλότερες τιμές τους συμπεριλαμβανομένης και της Λίβερπουλ.

Η Τότεναμ η οποία προκρίθηκε στο Champions League της επόμενης σεζόν τερματίζοντας τέταρτη στη φετινή Premier, έχει το πιο ακριβό εισιτήριο διαρκείας στην Αγγλία. Αν κάποιος θέλει να κλείσει την ακριβότερη μόνιμη θέση το χωρητικότητας 62.850 θέσεων γήπεδο των Spurs πρέπει να δώσει 2.025 λίρες. Αν και οι τιμές έχουν παγώσει για το 2022/23 σε έναν κάτοικο της τοπικής περιφέρειας του Χάριγκεϊ θα κόστιζε το 90% του μηνιαίου μέσου μισθού του! Ακόμα και η φθηνότερη επιλογή για το Tottenham Hotspur Stadium (807 λίρες), θα έφθανε το 1/3 του μηνιαίου μισθού των τοπικών οπαδών.

Στα σημερινή επίπεδα οι τιμές των εισιτηρίων διαρκείας δείχνουν «μια ανησυχητική περιφρόνηση στην οικονομική πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν πολλοί οπαδοί», δήλωσε η Κατρίνα Λο, συμπρόεδρος ενός κλαμπ υποστηρικτών της ομάδας η οποία ασκεί πιέσεις στο κλαμπ για να κάνει τα εισιτήρια πιο προσιτά. «Η πρόσβαση στα εισιτήρια είναι η πύλη για όλους τους οπαδούς επομένως είναι σημαντικό ο τρόπος εισόδου να είναι προσιτός», συμπλήρωσε. Από πλευράς του ο σύλλογος, σε ανακοίνωσή του, είπε ότι το γήπεδο του συλλόγου «προσφέρει στους οπαδούς μια ασυναγώνιστη εμπειρία σε εγκαταστάσεις παγκόσμιας κλάσης» και τόνισε ότι προσφέρει στους οπαδούς την επιλογή να αποπληρώσουν το κόστος των εισιτηρίων διαρκείας σε 10 μήνες.

Η μεγάλη αντίπαλος της Τότεναμ στο Βόρειο Λονδίνο, Άρσεναλ, βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα του πρωταθλήματος για τα πιο ακριβά «φθηνά» εισιτήρια διαρκείας. Στις 927λίρες το διαρκείας των «κανονιέρηδων» κοστίζει 14% περισσότερο από ένα χρόνο πριν. Οι οπαδοί της Γουλβς, η οποία τερμάτισε στην 10η θέση του φετινού πρωταθλήματος, είναι φανερά εκνευρισμένοι με το γεγονός ότι ο σύλλογος φαίνεται να αυξάνει τακτικά τις τιμές κάθε χρόνο -με εξαίρεση τις χρονιές του Covid-. Τα ακριβότερα και φθηνότερα διαρκείας για να παρακολουθήσει κανείς τους «λύκους» κοστίζουν 786 και 590 λίρες αντίστοιχα.

«Η τελευταία αύξηση μας οδηγεί τώρα πάνω από την Άστον Βίλα ως το πιο ακριβό εισιτήριο διαρκείας στα Γουέστ Μίντλαντς», είπε ο Νιλ Ντάντι, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου οπαδών Wolves 1877 Trust. «Είναι μια επαίσχυντη προσέγγιση» στο τρέχον οικονομικό κλίμα», πρόσθεσε. Το φθηνότερο εισιτήριο της Βίλα, που πρόσφατα ανακηρύχθηκε ως μια από τις πιο "ακριβές" ομάδες της Ευρώπης, αυξήθηκε κατά 38%, κοστίζοντας 531 λίρες, ενώ η πιο ακριβή επιλογή αυξήθηκε κατά 10% φτάνοντας τις 752 λίρες.

Ο Μο Ρακάκ επικεφαλής των Aston Villa Supporters' Trust, είπε ότι η άνοδος της τιμής είναι «απογοητευτική, ακόμη περισσότερο καθώς εισερχόμαστε σε μια κρίση του κόστους ζωής». Εκπρόσωπος της ομάδας, που θυμίζουμε ανέβηκε στην Premier League το 2019 μετά από τρία χρόνια στην Championship τόνισε ότι τα εισιτήρια του συλλόγου «παραμένουν ανταγωνιστικά» και σημείωσε ότι το κόστος δεν είχε αυξηθεί από το 2016.

Μια ομάδα που δεν έχει γνωστοποιήσει ακόμα τα σχέδιά της σχετικά με το κόστος των εισιτηρίων διαρκείας της επόμενης σεζόν είναι η Τσέλσι η οποία βρίσκεται κι επίσημα πλέον υπό νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ο σύλλογος πέρυσι ανακοίνωσε ένα πλάνο απότομης αύξησης των τιμών σε εκατοντάδες θέσεις του γηπέδου μετατρέποντάς τις σε θέσεις φιλοξενούμενων, προκαλώντας την οργή των οπαδών. Οι περισσότερες τιμές των εισιτηρίων διαρκείας δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το πλάνο, αλλά δεν είναι λίγοι οι σύλλογοι που προσπαθούν να μετατρέψουν ένα ποσοστό των θέσεων αναζητώντας υψηλότερα έσοδα.

