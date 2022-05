Δημοσίευμα της «Daily Mail» αποκαλύπτει ότι η Premier League πρόκειται να ερευνήσει τον ιδιοκτήτη της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλη Μαρινάκη μετά την άνοδο της ομάδας του.

Επειτα από 23 χρόνια η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη θα αγωνιστεί την ερχόμενη σεζόν στην Premier League μετά τη νίκη με 1-0 στον τελικό ανόδου κόντρα στη Χάντερσφιλντ. Ωστόσο, σύμφωνα με την «Daily Mail», ο ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ αντιμετωπίζει τον έλεγχο της Premier League μετά την επάνοδο στην πρώτη κατηγορία πρωταθλήματος Αγγλίας.

Οπως τονίζεται: «Ο Έλληνας μεγιστάνας της ναυτιλίας κρίθηκε ικανός να γίνει ιδιοκτήτης ενός συλλόγου από την EFL προτού ολοκληρώσει την αγορά της Νότιγχαμ Φόρεστ ύψους 50 εκατομμυρίων λιρών πριν από πέντε χρόνια, παρά το γεγονός ότι ήταν αντικείμενο πολλαπλών ερευνών για φερόμενους στημένους αγώνες και διακίνηση ναρκωτικών.

Το 2019 ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού κατηγορήθηκε για στημένους αγώνες και συμμετοχή σε εγκληματικές συμμορίες προτού αθωωθεί από το Εφετείο δύο χρόνια αργότερα και πέρυσι Έλληνας δικαστής έκρινε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία αφού κατηγορήθηκε για λαθρεμπόριο ηρωίνης. Η UEFA ξεκίνησε επίσης έρευνα για τους στημένους αγώνες, αλλά σε αντίθεση με τις ελληνικές αρχές δεν απήγγειλε κατηγορίες».

Το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Ματ Χιους συνεχίζει: «Η Premier League εκφράζει ανησυχίες λόγω των ισχυρισμών και επικοινώνησε με την EFL μετά την πρόκριση της Φόρεστ στα πλέι οφ της Τσάμπιονσιπ. Ο 54χρονος, ο οποίος μεγάλωσε μια μικρή οικογενειακή ναυτιλιακή επιχείρηση σε έναν τεράστιο στόλο δεξαμενόπλοιων και πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αξίας άνω των 2 δισεκατομμυρίων λιρών, δεν φαίνεται να παραβιάζει κανέναν από τους όρους αποκλεισμού της Premier League.

Η νομική ομάδα του πρωταθλήματος, ωστόσο, θέλει να εξακριβώσει εάν υπάρχουν στοιχεία ότι ο Μαρινάκης είχε εμπλακεί σε παράνομη συμπεριφορά στο εξωτερικό που θα είχε ως αποτέλεσμα την καταδίκη στο Ηνωμένο Βασίλειο», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.

