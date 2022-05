Χιλιάδες οπαδοί της Νότιγχαμ Φόρεστ συγκεντρώθηκαν στην «Old Market Square» προκειμένου να αποθεώσουν τους ποδοσφαιριστές του Στιβ Κούπερ για την επάνοδο της ομάδας τους στα σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Επειτα από 23 χρόνια η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη θα αγωνιστεί την ερχόμενη σεζόν στην Premier League μετά τη νίκη με 1-0 στον τελικό ανόδου κόντρα στη Χάντερσφιλντ. Οι οπαδοί των «Reds» πλέουν σε πελάγη ευτυχίας για την επάνοδο της ομάδας τους στα σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου, γι' αυτό και από την Κυριακή (29/05) έχουν ξεκινήσει τους πανηγυρισμούς, οι οποίοι συνεχίζονται και σήμερα (30/05).

Συγκεκριμένα χιλιάδες της Φόρεστ έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί στην «Old Market Square» την κεντρική πλατεία της πόλης και μια από τις μεγαλύτερες στο Ηνωμένο Βασίλειο για να πανηγυρίσουν όλοι μαζί την επιτυχία της ομάδας τους. Παίκτες, προπονητής, τεχνικό επιτελείο αλλά και θρύλοι της Νότιγχαμ Φόρεστ αποθεώθηκαν από τους χιλιάδες οπαδούς οι οποίοι «κοκκίνισαν» την πλατεία και δεν σταμάτησαν το τραγούδι.

What a first season at the club, Dane 🇺🇸



🌳🔴 #NFFC pic.twitter.com/umXOGx5V1h — Nottingham Forest FC (@NFFC) May 30, 2022

And it’s Nottingham Forest… 🎵



An hour to go until we begin ⌛️



🌳🔴 #NFFC pic.twitter.com/Kka36zL1lf — Nottingham Forest FC (@NFFC) May 30, 2022

😍 @Guy_Moussi is in the building 👋



👊 Atmosphere building ahead of 1pm



🌳🔴 #NFFC pic.twitter.com/Fp50ViPtvb — Nottingham Forest FC (@NFFC) May 30, 2022