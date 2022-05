Μιλτιάδης Μαρινάκης για την άνοδο της Νότιγχαμ Φόρεστ: «Τα λέμε στην Premier League»

Ο Μιλτιάδης Μαρινάκης φωτογραφήθηκε με το κύπελλο της ανόδου της Νότιγχαμ Φόρεστ και έστειλε μήνυμα για τη νέα σεζόν στην Premier League.

Λίγη ώρα μετά το 1-0 της Νότιγχαμ Φόρεστ σε βάρος της Χάντερσφιλντ, που οδήγησε τους «Reds» στην Premier League, ο Μιλτιάδης Μαρινάκης φωτογραφήθηκε με το κύπελλο της ανόδου και έστειλε μήνυμα για τη νέα σεζόν.

Ο γιος του Βαγγέλη Μαρινάκη έγραψε στο twitter: «See you all in the Premier League». Δηλαδή: «Τα λέμε στην Premier League».