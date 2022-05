H Νότιγχαμ Φόρεστ έσπασε την άμυνα της Χάντερσφιλντ και με αυτογκόλ του Κόλγουιλ προηγείται 1-0 στον τελικό ανόδου!

Η κατοχή έφτασε στο 67%, μέτρησε πέντε τελικές προσπάθειες, όμως το προβάδισμα για τη Νότιγχαμ ήρθε στο 42' και με αυτογκόλ! Σέντρα - σουτ του Κόλμπακ, ο Κόλγουιλ πήγε στη μονομαχία με τον Γέιτς, όμως άθελα του έστειλε τη μπάλα με το γόνατο στα δίχτυα της Χάντερσφιλντ.

Nottingham Forest strike first against Huddersfield in their bid to return to the Premier League pic.twitter.com/3K2R6g4mgs