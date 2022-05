Τίτλους τέλους με τη φανέλα της Λίβερπουλ επιθυμεί να ρίξει ο Σαντιό Μανέ, ο οποίος είναι αποφασισμένος να αποχωρήσει από το Μέρσεϊσαϊντ το προσεχές καλοκαίρι!

Ο χαμένος τελικός του Champions League απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης πιθανότατα να ήταν και το τελευταίο παιχνίδι του Σαντιό Μανέ με τη φανέλα της Λίβερπουλ.

Το μέλλον του Σενεγαλέζου παρέμενε για καιρό αβέβαιο, αφού οι δυο πλευρές δεν είχαν φτάσει σε συμφωνία για ανανέωση της συνεργασίας τους και οι αινιγματικές δηλώσεις που παραχώρησε ο 30χρονος μετά το ματς στο Παρίσι αποδεικνύεται πως μόνο τυχαίες δεν ήταν.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Μανέ αποφάσισε να γράψει τον επίλογο στο εξαετές ταξίδι του στο Μέρσεϊσαϊντ και είναι πλέον διατεθειμένος να αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ το προσεχές καλοκαίρι.

Μάλιστα ο ίδιος φέρεται να έχει ανοίξει ήδη κύκλο επαφών με τη Μπάγερν προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στη Bundesliga, την ίδια ώρα που και η Παρί Σεν Ζερμέν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

