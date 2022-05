Οριστική συμφωνία ανάμεσα σε Άστον Βίλα και Σεβίλλη για τη μεταγραφή του Ντιέγκο Κάρλος, με τους Άγγλους να τον κάνουν δικό τους έναντι 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Τον εποφθαλμιούσε από τον χειμώνα και λίγους μήνες αργότερα τελικά κατάφερε να κλείσει τη μεταγραφή. Η Άστον Βίλα νίκησε τον σκληρό ανταγωνισμό και έδωσε τα χέρια με τη Σεβίλλη για την απόκτηση του 29χρονου στόπερ, Ντιέγκο Κάρλος, καταβάλλοντας το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Παρά τα σενάρια που ήθελαν τον Βραζιλιάνο να σκέφτεται σοβαρά την προοπτική της Νιούκαστλ, τελικά ο έμπειρος αμυντικός έκανε στροφή προς τους Villagers και συμφώνησε με τους Άγγλους για την ολοκλήρωση του deal.

Πλέον απομένει το τυπικό σκέλος της υπόθεσης, με τον Ντιέγκο Κάρλος να ταξιδεύει μέσα στις επόμενες ώρες στην Αγγλία για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο αγνώστου διάρκειας που του προσέφεραν οι Χωριάτες.

Ο Βραζιλιάνος μετακόμισε το 2019 στην Ισπανία για χάρη της Σεβίλλης από τη Ναντ και πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε πυλώνα της ομάδας, συνθέτοντας ένα εντυπωσιακό αμυντικό δίδυμο παρέα με τον Κουντέ. Τον Μάιο του 2020 έφτασε στην κατάκτηση του Europa League με τους Ανδαλουσιανούς, ενώ τη φετινή περίοδο κατέγραψε 45 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό τρία γκολ.

Aston Villa can confirm the club has reached an agreement with Sevilla FC for the transfer of Diego Carlos for an undisclosed fee.