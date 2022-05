Ο Γιούργκεν Κλοπ παρέλαβε το βραβείο του κορυφαίου από την Ένωση Προπονητών από τα χέρια του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και θυμήθηκε την προ 12ετίας πρώτη τους συνάντηση, με τον Γερμανό να μην καταλαβαίνει απολύτως τίποτα!

Ο Σκωτσέζος πολυνίκης πρώην κόουτς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ναι μεν βλέπει ότι η Λίβερπουλ πλέον είναι... πολλά επίπεδα πάνω από την αγαπημένη του ομάδα και απειλεί τα 20 πρωταθλήματα των «κόκκινων διαβόλων», ωστόσο, προφανώς και εκτιμά τη δουλειά και τις ικανότητες του Γιούργκεν Κλοπ.

Μάλιστα, ο Γερμανός τον τράβηξε και τον συμπεριέλαβε στην αναμνηστική φωτογραφία με το βραβείο από την LMA, στην εκδήλωση της Τρίτης, προτού ο Kloppo αναφερθεί στην πρώτη του γνωριμία με τον Σερ Άλεξ.

«Ήταν πριν από περίπου 12 χρόνια για ένα forum των προπονητών της ελίτ και όταν είδα τον Σερ Άλεξ μου είπε να πάω προς το μέρος του. Οτιδήποτε κι αν μου είπε εκείνη τη μέρα δεν κατάλαβα τίποτα απολύτως, Τα... σκωτσέζικά μου ήταν άσχημα εκείνη την περίοδο, μέχρι να συνεργαστώ με τον Άντι Ρόμπερτσον και πλέον τα βελτιώνω» είπε ο τεχνικός της Λίβερπουλ προκαλώντας γέλια.

KLOPP PULLED FERGIE BACK IN FOR THE PHOTO 😭😭😭😭 pic.twitter.com/6f0BCMB2D5

🗣 "Whatever he told me that day, I didn't understand a word." 🤣



Jurgen Klopp tells the story about when he first met Sir Alex Ferguson pic.twitter.com/9jLZeMOvvu