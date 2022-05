Ζιντσένκο: «Ο τίτλος για όλους τους Ουκρανούς, θα πέθαινα για τον κόσμο της Σίτι» (vid)

Ο Ολεκσάντρ Ζιντσένκο συγκρατώντας με δυσκολία τα δάκρυά του μετά την κατάκτηση της Premier League, αφιέρωσε την επιτυχία του στον ουκρανικό λαό που προσπαθεί να επιβιώσει, ενώ, τόνισε πως θα πέθαινε για τον υπέροχο κόσμο της Σίτι.

Ο Ουκρανός φουλ μπακ διένυσε την πιο δύσκολη σεζόν της ζωής του, γνωρίζοντας πως αγαπημένα πρόσωπα, συγγενείς και φίλοι πίσω στην πατρίδα του επιβιώνουν σε καταφύγια, πεινούν, διψούν και οι Ρώσοι συνεχίζουν καθημερινά τον πόλεμο.

Εκείνος, προσπάθησε να παραμείνει – όσο ήταν εφικτό αυτό – συγκεντρωμένος στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, στέφθηκε Πρωταθλητής Αγγλίας σε αυτή την τρομερά ιδιαίτερη χρονιά και λίγο αργότερα δήλωσε: «Ο τίτλος αυτός είναι αφιερωμένος στην Ουκρανία και τους συμπατριώτες μου που επιβιώνουν καθημερινά και που πλέον λοιμοκτονούν.

Είμαι απίστευτα υπερήφανος που είμαι Ουκρανός και θα ήθελα κάποια στιγμή να πάω αυτό το τρόπαιο στην πατρίδα μου γιατί το αξίζουν οι άνθρωποι εκεί. Ήταν τα πάντα για εμένα η στήριξη που έλαβα από τον κόσμο της Σίτι και πραγματικά θα πέθαινα γι' αυτούς τους οπαδούς. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου».

"I will NEVER forget this, never in my life" 💙



Oleksandr Zinchenko talks through his emotions... pic.twitter.com/LRF4aOzmrm