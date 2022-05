Ποτέ επί εποχής του Πεπ Γκουαρδιόλα δεν έχει αφήσει βαθμούς η Σίτι στην τελευταία αγωνιστική της Premier League και αυτό ανησυχεί τη Λίβερπουλ που όμως, πιστεύει ακόμα στο δώρο από τον Τζέραρντ.

Γι' ακόμα μια φορά το φινάλε της Premier League είναι δραματικό και ο νέος Πρωταθλητής κρίνεται στην τελευταία αγωνιστική. 90 λεπτά μακριά από τον τίτλο είτε η Σίτι, είτε η Λίβερπουλ.

Οι «κόκκινοι» στο -1 από την κορυφή αντιμετωπίζουν την Γουλβς και οι «πολίτες» υποδέχονται την Άστον Βίλα των Τζέραρντ και Κουτίνιο.

Στο «Άνφιλντ» θα περιμένουν ένα μεγάλο δώρο από τον αιώνιο θρύλο της ομάδας και τον Βραζιλιάνο άλλοτε μάγο του κλαμπ. Ωστόσο, η Σίτι, φαίνεται πως με τον Πεπ είναι απόλυτη όταν φτάνει το τελευταίο ματς και... δεν σηκώνει αστεία.

Στα χρόνια που ο Καταλανός προπονητής βρίσκεται στην άκρη του πάγκου, οι «γαλάζιοι» του Μάντσεστερ δεν έχουν χάσει ποτέ ούτε βαθμό στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος και είναι απόλυτοι με το 5x5.

Ο Γκουαρδιόλα έχει αυτό το 100% και να είναι ο μοναδικός στα χρονικά του πρωταθλήματος που ποτέ μέχρι και σήμερα, δεν έχει χάσει ματς της 38ης «στροφής».

