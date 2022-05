Έρικσεν: «Υπάρχουν στιγμές που λέω “ευτυχώς ζω ακόμα”» (vid)

Ο Κρίστιαν Έρικσεν μιλώντας γι' ακόμα μια φορά για το περιστατικό του περασμένου καλοκαιριού όπου «πάγωσε» όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος με την κατάρρευσή του, ανέφερε πως υπάρχουν στιγμές που το σκέφτεται και καταλαβαίνει πόσο τυχερός είναι...

Ο Δανός μεσοεπιθετικός της Μπρέντφορντ βγήκε τεράστιος νικητής από τη μάχη που έδωσε για να κρατηθεί στη ζωή μετά το καρδιακό επεισόδιο και την ανακοπή στο Euro του καλοκαιριού, στο ματς της εθνικής ομάδας της πατρίδας του απέναντι στην Ισλανδία.

Τα κατάφερε, ξύπνησε με την ταχύτατη παρέμβαση των γιατρών και την παρουσία απνιδιωτή στο γήπεδο, συνήλθε κι όταν πήρε απόφαση να επιστρέψει στο γήπεδο, το έκανε και μάλιστα στο κορυφαίο επίπεδο, παίζοντας στην Premier League.

«Άργησα πολύ να καταλάβω τι είχε συμβεί και να το αναλύσω μέσα μου. Έβλεπα την σύγχυση και την ανησυχία της οικογένειάς μου, της συντρόφου μου, των φίλων μου και άρχισα να καταλαβαίνω τι είχε συμβεί, όμως, μου πήρε αρκετές μέρες, ακόμα και μετά το νοσοκομείο, για να το σκεφτώ πλήρως. Ακόμα και τώρα όταν επιστρέφουν οι σκέψεις στο μυαλό μου, λέω “ευτυχώς ζω ακόμα...”» ανέφερε ο Έρικσεν σε συνέντευξή του.

🗣 “Those minutes on the pitch changed everything.”



Christian Eriksen on the heart-attack he suffered at EURO 2020. pic.twitter.com/P3AcBhrDg0