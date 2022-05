Σαλάχ: «Εύχομαι να γκελάρει η Σίτι για να κερδίσουμε εμείς το πρωτάθλημα»

Την αισιοδοξία του για την κατάκτηση του Champions League αλλά και της Premier League, εξέφρασε ο Μοχάμεντ Σαλάχ ο οποίος μάλιστα ευχήθηκε και... στραβοπάτημα της Μάντσεστερ Σίτι.

Η Λίβερπουλ ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στο «Άνφιλντ», εκεί όπου θα υποδεχθεί την Γουλβς σε ένα ματς που θέλει νίκη και ταυτόχρονα γκέλα των «Πολιτών» στο «Έτιχαντ». Οι «Reds», όπως είναι λογικό έχουν εναποτεθεί στον άλλοτε αρχηγό τους, Στίβεν Τζέραρντ, ο οποίος βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της Άστον Βίλα.

Από την πλευρά του πάντως, ο Μοχάμεντ Σαλάχ παραμένει αισιόδοξος για τη νίκη επί των «λύκων» η οποία μπορεί να αποδειχθεί και «χρυσάφι» σε περίπτωση που η Μάντσεστερ Σίτι δεν καταφέρει να πάρει θετικό αποτέλεσμα με τους «χωριάτες».

«Εύχομαι η Σίτι να χάσει ή να αναδειχθεί ισόπαλη για να κερδίσουμε εμείς το πρωτάθλημα. Μιλάμε μεταξύ μας και είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι. Αυτή η κατάσταση συνέβη πριν από δύο χρόνια και κέρδισαν την Premier League. Είμαστε όλοι αισιόδοξοι και είναι στα χέρια μας. Πρέπει να κερδίσουμε το δικό μας παιχνίδι και μετά να περιμένουμε», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αιγύπτιος επιθετικός στο «Βein sports».

Mo Salah:



"I wish City lose or draw, and we can win the league.” #awlive [bein sports]