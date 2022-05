Κλοπ: «Είναι κρίμα που έχουμε να κυνηγήσουμε την καλύτερη ομάδα στον πλανήτη» (vid)

Αν σε κάτι είναι άτυχη η Λίβερπουλ, σύμφωνα με τον Γιούργκεν Κλοπ, είναι πως αυτό το -1 από την κορυφή θα ανατραπεί δύσκολα καθώς θεωρεί τη Σίτι ως την κορυφαία ομάδα αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Ο Kloppo γνωρίζει πολύ καλά πως θα πρέπει άπαντες να πιστέψουν στις δυνατότητές τους, αλλά και στην... τύχη ώστε ο Στίβεν Τζέραρντ να τους κάνει το τεράστιο δώρο στο Etihad. Ο θρύλος των «κόκκινων» θα πρέπει να σταματήσει τη Σίτι και η Λίβερπουλ θα πρέπει να νικήσει την Γουλβς που έμεινε παντελώς εκτός Ευρώπης, προκειμένου το κλαμπ του λιμανιού να πάρει τον φετινό τίτλο της Premier League.

«Ό,τι κι αν συμβεί δεν θα πρέπει να σταματήσουμε και να απογοητευτούμε. Δεν θα πρέπει να σταματήσουμε την προσπάθεια μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. Είναι κρίμα γιατί έχουμε να κυνηγήσουμε την κορυφαία ομάδα στον κόσμο, αλλά το γεγονός πως αισθάνονται την ανάσα μας δεν είναι καλό για εκείνους. Θα δούμε τι θα συμβεί...» ανέφερε ο Κλοπ στη συνέντευξη Τύπου.

Klopp: "Whatever happens on Sunday, we will not stop. We will not stop trying, yes, we have the best opponent in world football which is a bit of a shame! But they have us in their neck so that’s not too cool as well. Let’s see.”