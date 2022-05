Ο Όλιβερ ΜακΜπέρνι το αρνείται, ωστόσο, αυτή τη στιγμή φέρεται να έχει πατήσει με δύναμη έναν οπαδό της Νότιγχαμ Φόρεστ που ήταν πεσμένος στο έδαφος, μετά την εισβολή του κόσμου για την πρόκριση της ομάδας του Κούπερ.

Οι «λεπίδες» ηττήθηκαν στα πέναλτι από την Νότιγχαμ Φόρεστ στον δεύτερο μεταξύ τους ημιτελικό για τα Playoffs ανόδου από την Championship στην Premier και ακολούθησε εισβολή των οπαδών των νικητών για να πανηγυρίσουν στο City Ground.

Εκεί όμως, τα πράγματα ξέφυγαν, με οπαδό να ρίχνει κουτουλιά στον Μπίλι Σαρπ της Γιουνάιτεντ, ενώ, ο Όλιβερ ΜακΜπέρνι, φέρεται να έχει πατήσει με δύναμη έναν άνδρα που ήταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο.

Ο ποδοσφαιριστής της ομάδας από το Σέφιλντ το αρνείται, όμως, έρχεται αντιμέτωπος με το βίντεο που κυκλοφορεί. Εκείνος, τονίζει ότι απλά προσπαθούσε να τον προσπεράσει και να τον αποφύγει...

Sheffield United's Oli McBurnie has been accused of "stamping" on a Nottingham Forest fan during the Championship play-off semi-final on Tuesday night. pic.twitter.com/Mre01KOpBH