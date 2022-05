Με μόλις μια ήττα από την έναρξη του έτους στο St. James' Park και με την εποχή των Σαουδαράβων να έχει κάνει ήδη την εμφάνισή της, η Νιούκαστλ έχει το δεύτερο καλύτερο «φρούριο» στο πρωτάθλημα της Premier.

Οι «καρακάξες» επικράτησαν 2-0 της Άρσεναλ το βράδυ της Δευτέρας και απαγόρευσαν ουσιαστικά στην ομάδα του Αρτέτα να ονειρεύεται το Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Αυτό, διότι ακόμα και σε περίπτωση ισοβαθμίας των «κανονιέρηδων» με την Τότεναμ μετά και την τελευταία αγωνιστική (σε ισοπαλία των «σπιρουνιών» με τη Νόριτς και νίκη της Άρσεναλ επί της Έβερτον) θα πρέπει να καλυφθεί διαφορά... 15 τερμάτων.

Η Νιούκαστλ βλέπει τους οπαδούς της να δημιουργούν εκπληκτική ατμόσφαιρα σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι στη νέα εποχή του συλλόγου και το St. James' Park έχει δει μόλις μια φορά μέσα στο 2022 τους αντιπάλους να φεύγουν με νίκη από εκεί.

Το 1-0 της Λίβερπουλ στις 30 του Απρίλη είναι η μοναδική ήττα της Νιούκαστλ εντός έδρας στο τρέχον έτος, έχοντας ξεκινήσει με το 1-1 κόντρα στην Γουότφορντ στις 15/1.

Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια ήταν νικηφόρα και η έδρα της ομάδας του Χάου έχει χαρίσει στην ομάδα 22 βαθμούς, με την καλύτερη επίδοση του 2022 να είναι αυτή του «Άνφιλντ» και των 25 βαθμών για τους «κόκκινους» του Κλοπ.

Something special is stirring at St. James' Park.



Strap yourselves in.



Howay the Lads. 🖤🤍 pic.twitter.com/dvy26K9RvP