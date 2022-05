Τζάκα: «Χρειαζόμαστε παίκτες με... καρύδια, αλλιώς ας κάθονται σπίτι»! (vid)

Ο Γκρανίτ Τζάκα ξεσπάθωσε κατά των συμπαικτών του στην Άρσεναλ μετά την ήττα (2-0) από τη Νιούκαστλ και το τέλος του ονείρου για τη συμμετοχή στο επόμενο Champions League.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα στο πολύ σημαντικό παιχνίδι του St. James' Park εμφανίστηκε πολύ κατώτερη των προσδοκιών και των απαιτήσεων του αγώνα με τις «καρακάξες».

Αυτό εκνεύρισε τον Γκρανίτ Τζάκα, ο οποίος λίγο αργότερα είπε στις κάμερες: «Αν δεν είσαι έτοιμος για ένα τέτοιο ματς, είτε να είσαι στον πάγκο, είτε να μένεις σπίτι σου.

Χρειαζόμαστε παίκτες που δεν θα είναι νευρικοί και αγχωμένοι και θα είναι έτοιμοι. Δεν έχει σημασία η ηλικία, μπορεί κάποιος να είναι 30 ετών, άλλος 35, άλλος 10, άλλος 18... Χρειαζόμαστε παίκτες με... καρύδια για να παίζουν σε τέτοια ματς».

