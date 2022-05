Οπαδοί της Μπέρνλι συνελήφθησαν αφού έκαναν ναζιστικούς χαιρετισμούς προς την κατεύθυνση των οπαδών της Τότεναμ.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα της Τότεναμ με την Μπέρνλι, δύο οπαδοί των φιλοξενούμενων άνοιξαν διάλογο με αυτούς των γηπεδούχων, ανταλλάσσοντας μάλιστα και μερικά... γαλλικά. Ωστόσο, το πιο δυσάρεστο γεγονός είναι ότι οι δύο οπαδοί της Μπέρνλι έκαναν ναζιστικούς χαιρετισμούς προς την πλευρά των φίλων της Τότεναμ.

Οι Αρχές ειδοποιήθηκαν μετά από παράπονα των «σπιρουνιών», με τους δύο φιλοξενούμενους οπαδούς να απομακρύνονται από το γήπεδο. Μάλιστα, μετά το τέλος του αγώνα οι δύο άνδρες συνελήφθησαν για ρατσιστική συμπεριφορά.

Σε δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Τότεναμ ανέφερεν: «Ο σύλλογος μπορεί να επιβεβαιώσει ότι δύο φιλοξενούμενοι οπαδοί έχουν εντοπιστεί και συλληφθεί μετά από άσεμνες χειρονομίες που έκαναν στον σημερινό αγώνα. Θα υποστηρίξουμε την αστυνομία στην έρευνά της».

Η Μπέρνλι πρόσθεσε: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξαν συλλήψεις εκτός έδρας σήμερα μετά από αναφορές για διακρίσεις. Αυτή είναι τώρα μια αστυνομική έρευνα και, συλλογικά, θα συνεργαστούμε με την Tότεναμ την Met Police και την Lancs Police για αυτό το θέμα».

Burnley fan doing a nazi salute at the home end🥴🥴🥴 pic.twitter.com/M531xCSAFk