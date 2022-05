Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA) τιμώρησε τον μεσοεπιθετικό της Νιουκάστλ, Σεν Μαξιμέν για την κορδέλα που φόρεσε στο κεφάλι του ο 25χρονος Γάλλος στον αγώνα με την Γουλβς.

Από τότε που έγινε μέλος των «Magpies», ο Σεν Μαξιμέν έχει γίνει διάσημος για τις κορδέλες σχεδιαστών που φοράει κατά τη διάρκεια των αγώνων. Αφού το έκανε στα πρώτα του παιχνίδια ως παίκτης Νιουκάστλ, με κορδέλα Gucci, ο Σεν Μαξιμέν αποφάσισε στον αγώνα με την Γουλβς πριν από μερικές εβδομάδες να το επαναλάβει και να φορέσει μια νέα φανταχτερή κορδέλα της εταιρείας Louis Vuitton.

Αυτό όμως είναι ενάντια των κανονισμών, γι' αυτό και η FA κάλεσε σε απολογία τον νεαρό εξτρέμ. Οι παίκτες ναι μεν επιτρέπεται να φορούν κορδέλες κατά τη διάρκεια των αγώνων, χωρίς όμως να έχουν καμία εξωτερική επωνυμία.

Only Allan Saint-Maximin would rock a Louis Vuitton headband during a Premier League match 🥶 pic.twitter.com/g6DzhMHFlU