Ο Σέρχιο Αγουέρο βλέπει με καμάρι και συγκίνηση το τρομερό άγαλμα που δημιουργήθηκε για εκείνον έξω από το Etihad, με την Σίτι να το αποκαλύπτει στα 10 χρόνια από το γκολ που της χάρισε τον τίτλο του 2012.

«Agueroooooo».... Μια φωνή και μια στιγμή έντονων ποδοσφαιρικών συναισθημάτων που δεν θα ξεχάσει ποτέ κανείς, όσα χρόνια κι αν περάσουν, όποια ομάδα κι αν υποστηρίζει.

Πέρασαν 10 χρόνια από εκείνο το επικό 3-2 που είχε κάνει όλο τον κόσμο να μην πιστεύει αυτό που είχε συμβεί στο 93:20 της αναμέτρησης του Etihad, με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έχει πάρει νίκη (1-0) επί της Σάντερλαντ στο «Στάδιο του Φωτός» και να περιμένει το μεγάλο δώρο από τους Ρέιντζερς στο Μάντσεστερ.

Οι Τζέκο και Αγουέρο στις καθυστερήσεις έφεραν τούμπα το ματς και η Σίτι στέφθηκε Πρωταθλήτρια Αγγλίας για πρώτη φορά έπειτα από 44 χρόνια. «Ήταν η στιγμή που προετοίμασε άπαντες για το μέλλον και για ό,τι θ' ακολουθούσε» ανέφερε στο βίντεο της παρουσίασης του αγάλματος προς τιμήν του Αγουέρο, ο πρόεδρος των «πολιτών», Καλντούν Αλ Μουμπάρακ...

Το άγαλμα για τον Αργεντινό θρύλο που πλέον έχει αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο, είναι κάτι παραπάνω από μαγικό...

We are delighted to unveil a permanent statue of Club legend @aguerosergiokun at the Etihad Stadium on the tenth anniversary of 93:20! 💙#ManCity pic.twitter.com/NUoyPyAMBm