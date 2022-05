Κλοπ: «Θα χάσει την Τσέλσι ο Φαμπίνιο, έχει αρκετές πιθανότητες να προλάβει τον τελικό με τη Ρεάλ»

Ο Γιούργκεν Κλοπ επιβεβαίωσε πως ο Φαμπίνιο δεν θα είναι έτοιμος για τον τελικό του FA Cup με την Τσέλσι, όμως επισήμανε πως έχει «αρκετές πιθανότητες» για να παίξει στον τελικό του Champions League κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Φαμπίνιο αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Άστον Βίλα, καθώς υπέστη διάταση οπισθίου μηριαίου. Όπως αναμενόταν, ο Γιούργκεν Κλοπ επιβεβαίωσε πως ο Βραζιλιάνος μεσοαμυντικός δεν θα είναι έτοιμος για τον τελικό του Σαββάτου (14/5) με την Τσέλσι για το FA Cup, στο «Γουέμπλεϊ».

Πάντως ο Γερμανός τεχνικός έδωσε ένα λόγο στους οπαδούς των «Κόκκινων» να χαμογελούν, καθώς επισήμανε πως ο Φαμπίνιο έχει αρκετές πιθανότητες για να είναι ετοιμοπόλεμος για τον μεγάλο τελικό του Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης, στις 28 Μαΐου στο «Σταντ ντε Φρανς». O Βραζιλιάνος διανύει μια εξαιρετική σεζόν στην οποία μετράει 47 εμφανίσεις με τη φανέλα της Λίβερπουλ, με οκτώ γκολ και μια ασίστ σε 3.602 αγωνιστικά λεπτά.

