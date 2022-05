Αν και απουσίαζε από το σποτ της αποκάλυψης της νέας φανέλας, ο Μοχάμεντ Σαλάχ τη φοράει ενόψει του τελικού του Κυπέλλου και ποζάρει με το πιο πλατύ του χαμόγελο, αφού ξέρει πως τα κόκκινα... του πηγαίνουν πολύ.

Ο Αιγύπτιος επιθετικός των φιναλίστ του Κυπέλλου και του Champions League για τη φετινή σεζόν, ακόμα δεν έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του. Στο ενδεχόμενο που τελικά δεν το κάνει οριστικά, θέλει να παραμείνει και τη νέα αγωνιστική περίοδο στο «Άνφιλντ» για να εξαντλήσει τη διάρκεια της συνεργασίας του με το κλαμπ και να βρίσκεται εκεί που γνωρίζει ότι τον αγαπούν.

Η απουσία του από το σποτ της παρουσίασης της νέας φανέλας πριν από μερικές μέρες ήταν λογικό να προκαλέσει απορίες και ... αναβρασμό στον κόσμο της ομάδας, όμως, ο «Μο» είναι εδώ, με τη νέα εμφάνιση και χαμογελάει όσο πιο πλατιά μπορεί.

Οι φωτογραφίες βγήκαν στο πλαίσιο της Media Day για το ματς με την Τσέλσι στο «Γουέμπλεϊ» το προσεχές Σάββατο, εκεί όπου ο Σαλάχ μετά και τις ανάσες που πήρε μεσοβδόμαδα, θα βάλει αυτοσκοπό τα γκολ και την κατάκτηση του τροπαίου.

Mo in the new 𝗵𝗼𝗺𝗲 𝘀𝗵𝗶𝗿𝘁 ❤️

Enjoy our gallery as the Reds posed in front of the cameras in our new 2022-23 @nikefootball home kit 📸😍