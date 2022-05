Ο μάνατζερ του Γκάμπριελ Ζεσούς επιβεβαίωσε τις επαφές του Βραζιλιάνου με την Άρσεναλ, τονίζοντας όμως πως οι Λονδρέζοι δεν είναι οι μοναδικοί που... γλυκοκοιτάζουν τον πελάτη του.

Την τελευταία του σεζόν με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται πως διανύει ο Γκάμπριελ Ζεσούς, ο οποίος το καλοκαίρι αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από το «Έτιχαντ».

Και ανάμεσα στους υποψήφιους προορισμούς του βρίσκεται και η Άρσεναλ, με τα αγγλικά Μέσα να αναφέρουν πριν από μερικό διάστημα πως οι δυο πλευρές έχουν ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με στόχο την έναρξη της συνεργασίας τους ενόψει της επόμενης σεζόν.

Μια πληροφορία που επιβεβαιώθηκε απόλυτα από τον μάνατζερ του Βραζιλιάνου, Μαρσέλο Πετινάτι, ο οποίος μίλησε στον δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο και αποκάλυψε πως ο πελάτης του βρίσκεται σε επαφές με την ομάδα του Λονδίνου.

«Είχαμε συζητήσεις με την Άρσεναλ για τον Γκάμπριελ Ζεσούς. Μας αρέσει το πρότζεκτ, είναι μια πιθανότητα που εξετάζουμε. Υπάρχουν ακόμα έξι κλαμπ που ενδιαφέρονται για τον Γκάμπριελ, αλλά εκείνος είναι επικεντρωμένος στα τελευταία παιχνίδια της σεζόν με την Μάντσεστερ Σίτι. Θα δούμε τι θα γίνει» ανέφερε χαρακτηριστικά.

