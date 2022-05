Το καλύτερο συμβόλαιο που έχει προσφέρει ποτέ σε ποδοσφαιριστή, παρουσίασε η Γουέστ Χαμ στον Ντέκλαν Ράις για να τον κάνει το πιο καλά αμειβόμενο παίκτη της ομάδας, για τα επόμενα... 8 χρόνια!

Ο Ράις θα πρέπει να σκεφτεί πολύ για το μέλλον του με την πρόταση που φέρεται να έχει δεχθεί από τη διοίκηση της Γουέστ Χαμ, η οποία προσπαθεί με νύχια και με δόντια να διατηρήσει τον ηγέτη της στο ρόστερ.

Ο νεαρός χαφ που ιδανικά θα ήθελε να πάρει την πρώτη του μεγάλη μεταγραφή και αν δύναται να φορέσει τη φανέλα της Τσέλσι, μέχρι πρότινος έδινε αρνητικές απαντήσεις σε κάθε προσπάθεια των «σφυριών» για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Τώρα, ο λονδρέζικος σύλλογος, βάσει και των όσων αναφέρει το TalkSport, φαίνεται να έκανε την υπέρβαση, προσφέροντας 8ετές συμβόλαιο στον Ντέκλαν Ράις, εκτοξεύοντας τον μισθό του!

Ο captain της ομάδας, εφόσον υπογράψει, θα έχει λαμβάνειν 200.000 λίρες εβδομαδιαίως, κάτι που φυσικά αποτελεί το καλύτερο συμφωνητικό που έχει υπογραφεί ποτέ στο κλαμπ.

BREAKING: West Ham have offered Declan Rice an 8 year contract on 200k-a-week! 🤯



Via @talkSPORT pic.twitter.com/F07T3kD7jm