Κλοπ για Χάαλαντ: «Δυστυχώς είναι μία καλή μεταγραφή για την Σίτι, είναι θηρίο» (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ μίλησε με τον καλύτερο τρόπο για τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος όπως τόνισε ο Γερμανός τεχνικός θα ανεβάσει επίπεδο την Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ θα φοράει τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι από την επόμενη σεζόν, αφού συμφώνησε σε όλα με τους Πολίτες και την Τρίτη (10/05) ανακοινώθηκε επίσημα.

Ο τεχνικός της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ δεν θα μπορούσε να μην σχολιάσει την μεταγραφή του Νορβηγού αστέρα, τονίζοντας πως πρόκειται για μια πολύ σημαντική ενίσχυση για τους «Πολίτες», ενώ ξεκαθάρισε ότι η Λίβερπουλ θα συνεχίσει να κυνηγά την Σίτι στη μάχη της κορυφής.

«Πόσο καλύτερους τους κάνει; Πολύ! Δυστυχώς είναι μία καλή μεταγραφή για την Σίτι. Είναι θηρίο», ήταν η χαρακτηριστικά ατάκα του Κλοπ.

"Unfortunately, a really good signing" 😅



A very honest answer from Jurgen Klopp on Manchester City agreeing a deal for Erling Haaland 👇 pic.twitter.com/cm5v3Bpuwb