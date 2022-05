Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είναι... on-fire στις πρόσφατες δηλώσεις του και μετά τις κατηγορίες τους προς τα media περί στήριξης στη Λίβερπουλ, πρωταγωνίστησε σε μια απίστευτη στιχομυθία με έναν ρεπόρτερ-φίλαθλο της Γιουνάιτεντ στη συνέντευξη Τύπου.

Η επιβλητική νίκη της Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στη Νιούκαστλ επανέφερε τα χαμόγελα στις τάξεις του συλλόγου και στον Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος προχώρησε σε αρκετές «ηχηρές» δηλώσεις μετά το τέλος της αναμέτρησης. Εκτός των «πυρών» που εξαπέλυσε στα media ισχυριζόμενος πως όλοι υποστηρίζουν τη Λίβερπουλ, αλλά και τη «σπόντα» κατά των Reds που «έχουν ένα πρωτάθλημα σε 30 χρόνια», ο Καταλανός συνέχισε στο ίδιο μήκος κύματος κατά τη συνέντευξη Τύπου, όπου πρωταγωνίστησε σε μια απίστευστη στιχομυθία με έναν ρεπόρτερ.

Συγκεκριμένα, μετά την ερώτηση του δημοσιογράφου σχετικά με την εμφάνιση και τη νίκη-αντίδραση της Σίτι λίγες μέρες αφού αποκλείστηκε από τα ημιτελικά του Champions League, ο Πεπ του απάντησε ρωτώντας τον αν είναι οπαδός της Λίβερπουλ! Ο ρεπόρτερ, όμως, τον... γείωσε, καθώς παραδέχθηκε πως υποστηρίζει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στο άκουσμα της απάντησής του, ο τεχνικός της Σίτι με αρκετή δόση ειρωνείας ζήτησε συγγνώμη.

Αναλυτικά η στιχομυθία τους:

Ρεπόρτερ: «Μετά τα γεγονότα της Τετάρτης θα πρέπει να είστε εκστασιασμένος με αυτή την εμφάνιση, αυτό το αποτέλεσμα και αυτό το σκορ.



Γκουαρδιόλα: «Είχες καμία αμφιβολία; Έλα, Λίβερπουλ δεν είσαι;



Ρεπόρτερ: «Γιουνάιτεντ»



Γκουαρδιόλα: «Συγγνώμη Τζέιμς»

"I'm sorry, James!" 👀



Pep apologises to this reporter after finding out he's a Manchester United fan... 😂#MCFC pic.twitter.com/GXKo51fvFO