Νοκ-άουτ τέθηκαν οι Ρούμπεν Ντίας, Τζον Στόουνς και Κάιλ Γουόκερ για το υπόλοιπο της σεζόν κι έτσι η Μάντσεστερ Σίτι καλείται να δώσει τα τρία κρίσιμα εναπομείναντα ματς στην Premier League χωρίς τρεις από τους τέσσερις βασικούς αμυντικούς της!

Ξέσπασε για τον αποκλεισμό από τα ημιτελικά του Champions League, ξέφυγε στο +3 από τη Λίβερπουλ, υπερκάλυψε και τη διαφορά τερμάτων σε περίπτωση ισοβαθμίας. Το απόγευμα στο «Etihad» ήταν πέρα για πέρα θετικό για τη Μάντσεστερ Σίτι και τον Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος ωστόσο από την επομένη κιόλας θα πρέπει να καταστρώσει τα πλάνα του για τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές χωρίς τους τρεις από τους τέσσερις βασικούς αμυντικούς του.

Ρούμπεν Ντίας, Τζον Στόουνς και Κάιλ Γουόκερ τέθηκαν νοκ-άουτ για το φινάλε της σεζόν με προβλήματα τραυματισμών όπως ανακοίνωσε ο Καταλανός τεχνικός κι έτσι οι Πολίτες θα παραταχθούν στα μετόπισθεν με όσους... απέμειναν για τα τρία εναπομείναντα παιχνίδια με Γουλβς - Γουέστ Χαμ (εκτός) και Άστον Βίλα (εντός) που θα κρίνουν τον φετινό τίτλο στην Premier League.

Στόουνς και Γουόκερ δεν αγωνίστηκαν κόντρα στις Καρακάξες έχοντας ήδη ενοχλήσεις από το μεσοβδόμαδο ματς κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ο Ρούμπεν Ντίας που ξεκίνησε βασικός, αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο. Πλέον, το βάρος πέφτει στους Νέιθαν Ακέ και Αϊμερίκ Λαπόρτ, ενδεχομένως και στον Φερναντίνιο ως εφεδρικό στόπερ για την κρίσιμη συνέχεια της σεζόν.

Pep Guardiola confirmed that Rúben Dias, John Stones and Kyle Walker are out for the rest of the season.



City have three games left in their quest to retain the Premier League title. pic.twitter.com/0r8fCEgq74