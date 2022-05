Οι παίκτες της Λιντς θα μείνουν για αρκετό καιρό «σημαδεμένοι» ως τα... κακά παιδιά της Premier League, καθώς έθεσαν νέο ρεκόρ κίτρινων καρτών σε μία σεζόν, τρεις αγώνες πριν το φινάλε!

Η Λιντς πάλεψε υπό μη ευνοϊκούς όρους απέναντι στην Άρσεναλ, κυνήγησε το γκολ της ισοφάρισης στις καθυστερήσεις, αλλά αυτό δεν ήρθε κι έτσι υποχώρησε εντός της επικίνδυνης ζώνης. Θα ήταν σχεδόν... θαύμα να συνέβαινε διαφορετικά, αφού από το 27' και με το εις βάρος της σκορ στο 2-0, ο Άιλινγκ την άφησε με δέκα παίκτες λόγω του άσχημου τάκλιν με τα δύο πόδια στον Μαρτινέλι.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά για τη φετινή Λιντς που οι παίκτες της δέχονται κάρτα. Για την ακρίβεια, η αποβολή του Άγγλου αμυντικού ήταν η επιβεβαίωση του κανόνα, καθώς τα Παγώνια πρόσθεσαν άλλες δύο κίτρινες κάρτες στο ματς με Ραφίνια και Κλιχ και έθεσαν νέο ρεκόρ κίτρινων καρτών σε μία σεζόν στην Premier League!

Συγκεκριμένα, η Λιντς έφτασε τις 96 κίτρινες κάρτες τρεις αγώνες πριν από το φινάλε της περιόδου και ξεπέρασε έτσι την προηγούμενη αρνητική επίδοση που κρατούσε η Σάντερλαντ από τη σεζόν 2014-15 (94). Στο παρελθόν, ανάλογης τάξης αριθμό είχε σημειώσει η Ντέρμπι Κάουντι το μακρινό 2000 με 93.

96 - Along with Luke Ayling's red card, Leeds picked up their 95th and 96th yellow cards of the season, setting a new record for the most bookings for a club within a single Premier League campaign -



Leeds - 2021-22 (96)

Sunderland - 2014-15 (94)

Derby - 1999-00 (93).



Dirty. pic.twitter.com/Qjj2l5B4Xj