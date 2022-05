Ράνγκνικ: «Ντροπιαστική ήττα, συγγνώμη στους οπαδούς μας που ήρθαν από το Μάντσεστερ»

Ο Ραλφ Ράνγκνικ, μετά την βαριά ήττα με 4-0 από την Μπράιτον, θέλησε να απολογηθεί στον κόσμο, τονίζοντας πως ο τρόπος που αγωνίστηκε η ομάδα του ήταν απαράδεκτος.

Με το 4-0 από την Μπράιτον, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποχαιρέτησε τα όνειρά της για την πρόκριση στο Champions League μιας και βρίσκεται έκτη στη βαθμολογία με 58 βαθμούς. Σαφέστατα, πρόκειται για μία τρομερή απογοήτευση για τους συμπαίκτες του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί στο Champions League για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια αν παραμείνει στους «κόκκινους διαβόλους» και την επόμενη σεζόν.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης με τους «γλάρους», ο υπηρεσιακός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ραλφ Ράνγκνικ, απολογήθηκε για την ντροπιαστική ήττα και ζήτησε συγγνώμη από τους οπαδούς.

«Είναι σημαντικό να ζητήσουμε συγγνώμη από τους υποστηρικτές μας που ήρθαν από το Μάντσεστερ στο Μπράιτον. Ήταν μια τραγική εμφάνιση. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό δεν ήταν αρκετό. Μπορούμε μόνο να ζητήσουμε συγγνώμη για αυτήν την απόδοση και την ταπεινωτική ήττα.

Απλώς δεν ήμασταν αρκετά καλοί από την αρχή μέχρι το τέλος. Η απόδοση δεν ήταν μόνο κακή, ήταν εξαιρετικά κακή. Ήταν μια ταπεινωτική ήττα και ακόμη περισσότερο για μια ομάδα όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Δεν είναι μόνο ότι χάνεις 4-0, ήταν και ο τρόπος που παίξαμε και αυτό είναι απλώς απαράδεκτο, πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γερμανός τεχνικός στο «Sky Sports».

🗣️ "It was a terrible performance and a humiliating defeat."



Ralf Rangnick apologises to Manchester United supporters after the 4-0 defeat to Brighton and says the players were not able to stick to the game plan. pic.twitter.com/lsciAQGl5X