Οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στους παίκτες: «Δεν μπορείτε να αντέξετε τη φανέλα»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γνώρισε τη συντριβή με 4-0 στην έδρα της Μπράιτον και οι οπαδοί των «Κόκκινων Διαβόλων» εξέφρασαν έντονα τη δυσαρέσκεια τους προς τους παίκτες του Ραλφ Ράγκνικ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε ακόμα μια τραγική εμφάνιση μέσα στη σεζόν και ηττήθηκε στην έδρα της Μπράιτον με το «βαρύ» 4-0. Μετά το σφύριγμα της λήξης ο Κριστιάνο Ρονάλντο πλησίασε τους οπαδούς των «Κόκκινων Διαβόλων», τους χειροκρότησε και αυτοί «απάντησαν» με συνθήματα κατά των ποδοσφαιριστών του Ραλφ Ράγκνικ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μπορείτε να αντέξετε τη φανέλα».

Ronaldo applauded away fans at full-time. Fans chanted ‘you’re not fit to wear the shirt’ again at players. Dalot was stood dumbfounded in front of them for a while #mufc pic.twitter.com/cKabdiSRpv