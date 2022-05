Ο Ρόι Χόντσον εμφανίστηκε ιδαίτερα πρόσχαρος παρά την ήττα και τον υποβιβασμό της Γουότφορντ, χειροκροτώντας με θέρμη το κοινό της Κρίσταλ Πάλας που τον αποθέωνε, ενώ δεν κατευθύνθηκε καν προς τους φίλους της δικής του ομάδας.

Η Γουότφορντ έγινε νωρίτερα μέσα στη μέρα η δεύτερη ομάδα που αποχαιρετά την Premier League μετά τη νέα ήττα της από την Κρίσταλ Πάλας στο Σέλχαστ Παρκ. Το πέναλτι του Ζαχά ήταν αρκετό για να δώσει στους «αετούς» τη νίκη επί των αντιπάλων τους οι οποίοι έπαιζαν σε αυτό το ματς τις τελευταίες μαθηματικές τους ελπίδες για παραμονή.

Ο νυν προπονητής των φιλοξενούμενων, Ρόι Χόντσον, πέρασε 4 χρόνια στο νότιο Λονδίνο μεταξύ 2017 και 2021 πριν αναλάβει την τεχνική ηγεσία των «σφηκών» με μοναδική αποστολή την σωτηρία τους. Το κοινό της Πάλας δεν τον ξέχασε και τον χειροκρότησε μετά τη λήξη του παιχνιδιού, με τον Χόντσον να ανταποδίδει την χειρονομία με ασυνήθιστη για το βάρος της ημέρας ευχαρίστηση.

Μάλιστα, ο πολύπειρος όσο και ιδιόρυθμος Άγγλος τεχνικός δεν έκανε καν τον κόπο να κινηθεί προς την κερκίδα των φιλοξενούμενων όπου βρίσκοταν οι φίλοι της ομάδας του που είχαν κάνει το ταξίδι για να βρεθούν δίπλα στην αγαπημένη τους Γουότφορντ.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

After relegating #WatfordFC Roy Hodgson takes a lap of honor from the Palace fans. He did not go and thank the travelling Hornets pic.twitter.com/t3wjkVyIlo