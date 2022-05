Ένα απίστευτο δώρο έκανε ο γκολκίπερ της Ρέντινγκ, Όργιαν Νάιλαντ, που δεν είδε ποτέ τον Κόρνικ της Λούτον από πίσω του κι αυτός σκόραρε αλά... Μπουχαλάκης για να επιτρέψει στην ομάδα του να βρεθεί στα Playoffs ανόδου προς την Premier!

Ο Νάιλαντ έκανε ένα από τα αυτά τα λάθη μετά τα οποία η αλήθεια είναι πως ένας τερματοφύλακας χρειάζεται τον χρόνο του για να συνέλθει και να το αφήσει πίσω, ξεχνώντας την πολύ κακή στιγμή και τον αντίκτυπο που θα είχε φυσικά για την ομάδα του.

Στο ματς με την Λούτον, η οποία πάλευε για την εξασφάλιση μιας θέσης στα Playoffs ανόδου προς την Premier, ο πορτιέρε της Ρέντινγκ άφησε την μπάλα κάτω και δεν είδε ποτέ τον Κόρνικ που σαν άλλος... Μπουχαλάκης κατάφερε να εκμεταλλευτεί τη γκάφα και να σκοράρει.

Ο Νάιλαντ πηγαίνοντας προς την εστία με τους οπαδούς της ομάδας του, απολογήθηκε προς τον κόσμο...

Reading goalkeeper Ørjan Nyland apologises to the Reading fans at half-time after his error gifted Luton Town's Harry Cornick a 1-0 lead pic.twitter.com/IYkSXyHgAh