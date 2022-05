Σύμφωνα με την «Telegraph» o νέος τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έρικ Τεν Χαγκ, έχει ως πρώτο του στόχο τη διατήρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο στο ρόστερ των «Κόκκινων Διαβόλων».

Ο Έρικ Τεν Χαγκ από το καλοκαίρι ανοίγει το νέο κεφάλαιο της προπονητικής του καριέρας, καθώς θα αναλάβει επίσημα την δύσκολη αποστολή να επαναφέρει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην κορυφή. Φυσικά όπως είχε πει και ο Ραλφ Ράγκνικ οι «Κόκκινοι Διάβολοι» θα χρειαστεί... «επέμβαση ανοιχτής καρδιάς».

Σύμφωνα με ρεπορτάζη της «Telegraph» ο πρώτος στόχος του Τεν Χαγκ δεν είναι κάποια μεταγραφή αλλά η υπόθεση της παραμονής του Κριστιάνο Ρονάλντο και την επόμενη σεζόν. Η Γιουνάιτεντ την επόμενη σεζόν δεν θα είναι στους ομίλους του Champions League και φυσικά αυτό θα είναι μεγάλο «αγκάθι» για τον 37χρονο «CR7», ο οποίος υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο να ψάξει αλλού τη νέα ποδοσφαιρική του «στέγη» παρά το γεγονός ότι έχει ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο με την ομάδα του Μάντσεστερ.

According to the reliable Jason Burt, Erik ten Hag wants "key player" Cristiano Ronaldo to stay at Man Utd and believes "it would be foolish not to retain him".



Wonder how those Man Utd fans who claim "signing Ronaldo disrupted our season" will be feeling 🤔 pic.twitter.com/6wKXI6iOMR