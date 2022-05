Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξεκαθάρισε στα social media ότι ουδέποτε είπε τη φράση που ερμηνεύθηκε ως σημάδι παραμονής στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κι έτσι το μέλλον του παραμένει αβέβαιο.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έδωσε το τελευταίο της ματς της σεζόν στο «Ολντ Τράφορντ» μόλις από τις 2 Μαΐου, ο μίνιμουμ στόχος της ευρωπαϊκής εξόδου έχει σχεδόν επιτευχθεί και πλέον μετά από άλλη μία καταστροφική σεζόν, το ενδιαφέρον στρέφεται στην επόμενη ημέρα. Το πιο κομβικό ζήτημα προς το παρόν είναι το τι μέλλει γενέσθαι με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος σύμφωνα με τον Ραλφ Ράνγκνικ θα βρίσκεται 100% στην ομάδα και τη νέα χρονιά και το μήνυμα του Πορτογάλου σούπερ σταρ στην κάμερα μετά το ματς κόντρα στην Μπρέντφορντ γέμισε τους φίλους της Γιουνάιτεντ με αισιοδοξία.

Ωστόσο, τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς έτσι όπως παρουσιάστηκαν. Ο Κριστιάνο φάνηκε να λέει στην κάμερα «I'm not finished», το οποίο ερμηνεύθηκε ως μήνυμα παραμονής στο Μάντσεστερ και στην ενεργό δράση. Παρ' όλα αυτά, με δική του απάντηση κάτω από μία ανάρτηση οπαδικού λογαριασμού στο Instagram, ο CR7 ξεκαθάρισε πως δεν είπε τα παραπάνω λόγια.

Ronaldo said im not finished, we are cookin next seasonpic.twitter.com/Fm67LaT6jZ