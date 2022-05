Είναι από τα καλύτερα παιδιά του ποδοσφαίρου και το απέδειξε και μετά το τελευταίο του ματς στο «Ολντ Τράφορντ». Ο Χουάν Μάτα δεν άφησε κανέναν παραπονεμένο έξω από το γήπεδο και έμεινε για πολλή ώρα εκεί παρά τη βροχή.

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός έπειτα από 8 σεζόν στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αγωνίστηκε για τελευταία φορά στο «Θέατρο των Ονείρων» και κατάφερε αυτή η τελευταία του εμπειρία από το συγκεκριμένο γήπεδο να συνδυαστεί με θετικό αποτέλεσμα.

Θα μπορούσε, βέβαια, να έχει καταγράψει και ασίστ στο φινάλε του πρώτου μέρους, όμως, ο Κριστιάνο ήταν ελάχιστα οφσάιντ στη μπαλιά που πήρε από εκείνον.

Με τη λήξη της αναμέτρησης απέναντι στην Μπρέντφορντ, ο Χουάν Μάτα παρά τη βροχή απέδειξε ξανά πόσο κύριος είναι και έμεινε για αρκετή ώρα ώστε να φωτογραφηθεί με τον κόσμο και να μοιράσει όσο περισσότερα αυτόγραφα μπορούσε.

Juan Mata still posing for pictures and signing autographs in the rain outside Old Trafford. A class act #mufc pic.twitter.com/J4XWCGJG4S

Juan Mata spent several minutes in the rain posing for photos & signing autographs. He’s been a class act throughout his time at #MUFC pic.twitter.com/tXEiQq6sMg