Ο Άντονι Ελάνγκα έχει τρομερή εμπιστοσύνη στον Κριστιάνο Ρονάλντο και προτού καν εκτελέσει το πέναλτι ο Πορτογάλος, άρχισε να τρέχει προς το σημείο όπου πίστευε ότι θα πανηγύριζαν το γκολ!

Ο Ελάνγκα απολαμβάνει να κάνει το Siuuu μαζί με τον CR7 και τώρα έδειξε πως του έχει τρομερή εμπιστοσύνη σε στιγμές που ο σούπερ σταρ της ομάδας οφείλει να βοηθήσει την Γιουνάιτεντ.

Στο 60ο λεπτό της νίκης (3-0) επί της Μπρέντφορντ, ο Ρονάλντο κέρδισε πέναλτι και ανέλαβε να το εκτελέσει ο ίδιος.

Ο Ελάνγκα έχοντας καταλάβει ότι ο Πορτογάλος θα αναλάμβανε να σκοράρει, άρχισε να κάνει ένα μικρό σπριντ προς την πλευρά που θα έτρεχε για να πανηγυρίσει ο... σκόρερ και δικαιώθηκε!

Elanga already expecting that to go in as he goes down the Stretford end to wait for Cristiano Ronaldo😂#MUNBRE #MUFC @ManUtd pic.twitter.com/yO3bt86gjn