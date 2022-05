Μετά το τέλος του αγώνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Μπρέντφορντ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο γύρισε στην κάμερα λέγοντας «I'm not finished». Μία ατάκα που άφησε υπονοούμενα για το μέλλον του στους «κόκκινους διαβόλους».

Τα χαμόγελα επέστρεψαν στις τάξεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά τη νίκη με 3-0 επί της Μπρέντφορντ. Οι «κόκκινοι διάβολοι» παρουσίασαν το καλό τους πρόσωπο και με πρωτεργάτες τους Κριστιάνο - Μπρούνο κατέκτησαν το τρίποντο για να βρεθούν στο -3 από την πέμπτη της Premier League, Τότεναμ.

Με το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα, οι παίκτες χειροκροτήθηκαν για την προσπάθειά τους. Ειδικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος γύρισε στην κάμερα, και είπε: «I'm not finished» (=δεν τελείωσα). Μία ατάκα η οποία αναμένεται να συζητηθεί, αφού μπορεί να ερμηνευθεί ως υπονοούμενο για το μέλλον του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο 37χρονος αστέρας παραμένει ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του, έχοντας πετύχει 24 τέρματα σε 38 εμφανίσεις, μετρώντας παράλληλα και τέσσερις ασίστ.

Ronaldo said im not finished, we are cookin next seasonpic.twitter.com/Fm67LaT6jZ