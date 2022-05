Η Έβερτον υποδέχεται την Τσέλσι στο Goodison Park σήμερα (16:00) με τους οπαδούς της να κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν την ομάδα στη μάχη για τη σωτηρία.

Ούσα στη ζώνη του υποβιβασμού (18η), στο -5 από τις Μπέρνλι και Λιντς με 2 ματς λιγότερα η Έβερτον βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Το παιχνίδι με την Τσέλσι είναι ένας από τους «τελικούς» των «ζαχαρωτών» που κινδυνεύουν με υποβιβασμό.

Οι οπαδοί της ομάδας έχουν μπει κι εκείνοι στο... παιχνίδι, προσπαθώντας να συμβάλουν με όποιον τρόπο μπορούν. Το βράδυ του Σαββάτου (30/04) επισκέφθηκαν το ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει η αποστολή των «μπλε» του Λονδίνου κάνοντας αν μη τι άλλο αισθητή την παρουσία τους!

Ο ουρανός «πήρε φωτιά» από τα δεκάδες βεγγαλικά που έριξαν στην προσπάθεια να γίνουν μάλλον ενοχλητικοί για τους παίκτες του Τούχελ.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

Everton fans set off a bunch of fireworks outside the Chelsea hotel last night. 💥



They’ll do anything to stay in the Premier League. 🤣🤣



pic.twitter.com/MhhSRJxMPz