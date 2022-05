Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα μπορούσε να επιστρέψει αυτό το καλοκαίρι στη Ρεάλ Μαδρίτης, μιας και ο Φλορεντίνο Πέρεθ φαίνεται αποφασισμένος για το μεγάλο come-back του Πορτογάλου αστέρα.

Ο Πορτογάλος αστέρας των «κόκκινων διαβόλων» φαίνεται δυσαρεστημένος στο «Ολντ Τράφορντ», παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 23 τέρματα.

Οι εμφανίσεις του στην Αγγλία προκάλεσαν σάλο στη Μαδρίτη με σημαντικούς παράγοντες του συλλόγου να θέλουν την επιστροφή του Ρονάλντο γνωρίζοντας ότι θα φέρει εγγυημένα γκολ στην Ρεάλ. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Mirror», ο Φλορεντίνο Πέρεθ θα επιδιώξει στο τέλος της σεζόν να πείσει τον 37χρονο επιθετικό να επιστρέψει στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Βέβαια, για να το κάνει αυτό θα πρέπει πρώτα να πει το «ναι» η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την οποία ο Κριστιάνo Ρονάλντο δεσμεύεται μέχρι το 2023. Οπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, ο ισχυρός άνδρας των «μερένγκες» ετοιμάζει πρόταση ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε οι «κόκκινοι διάβολοι» να τον παραχωρήσουν το καλοκαίρι.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές ημέρες στο Νησί κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα, τα οποία ανέφεραν ότι ο νέος τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έρικ Τεν Χαγκ δεν φαίνεται να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Πορτογάλου σούπερ σταρ, αφού θέλει ν' ανανεώσει το ρόστερ και δεν θεωρεί ότι πρέπει να βασίζεται όλη η ομάδα στον CR7.

